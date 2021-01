Rocco Siffredi, la verità sul rapporto con Moana Pozzi: i segreti mai detti

Cosa c’è stato tra Rocco Siffredi e Moana Pozzi, oltre alla ben nota collaborazione professionale? Scopriamolo insieme.

Sono trascorsi quasi trent’anni dalla morte di Moana Pozzi, eppure l’attrice hard continua a far parlare di sé. Tra i tanti aspetti mai chiariti fino in fondo, e fonte di vari rumors e indiscrezioni più o meno fondati, c’è anche il suo rapporto con il Re del Porno, Rocco Siffredi. Ecco perché.

Rocco Siffredi e Moana Pozzi tra realtà e leggenda

Il noto attore e regista di film a luci rosse Rocco Siffredi aveva e ha tuttora un’alta opinione di Moana Pozzi, ma ci tiene a smentire facili stereotipi: “Ci tengo a dire – ha chiarito tempo fa – che Moana era una donna molto arguta, sensuale e affascinante. Anche se, in realtà, era poco interessata al sesso: era quasi asessuata”.

“Se oggi avesse fatto ancora la pornostar sono sicuro che avrebbe guardato dall’alto in basso molte colleghe di lavoro”, ha aggiunto Siffredi. E se Fulvio Abbate l’ha definita una squillo che ha avuto la fortuna di diventare una diva, lui si dichiara in totale disaccordo con lo scrittore: “Ho letto un articolo che riportava il pensiero di Abbate. Non sono d’accordo, Moana batteva chiunque in classe”.

Rocco Siffredi ha smentito una volta per tutte anche la leggenda metropolitana secondo cui Moana Pozzi sarebbe ancora viva: “Ho vissuto con lei l’ultima parte della sua vita. Era diventata magrissima, aveva perso più di 20 chili e aveva deciso di starsene in disparte. Era arrivata a vergognarsi di stare in mezzo alla gente. Moana non è scappata: è volata in cielo e questo è sicuro”.

