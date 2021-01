Poliziotto morto, fatale uno scontro tra la sua auto e un tir

By

Finisce con un poliziotto morto l’incidente che è accaduto nella mattinata di lunedì 25 gennaio 2021 nei pressi di Reggio Calabria.

È tragico il bilancio di un incidente stradale che si è verificato quest’oggi in provincia di Reggio Calabria. C’è infatti un poliziotto morto a seguito di uno scontro tra un’auto ed un camion. La vittima aveva 49 anni e lavorava al XII reparto mobile della città calabrese.

Leggi anche –> Incidente pauroso stronca la vita di due giovani: avevano 17 e 20 anni

L’impatto tra la vettura della quale era alla guida ed il mezzo pesante è avvenuto su di un tratto dell’Autostrada A2, presso la località di Seminara. Non sono ancora note le cause di questo disastro. Né si sa se il poliziotto morto fosse in servizio quando è accaduto il tragico evento. Il luogo dell’incidente ha visto l’arrivo dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale.

Leggi anche –> Morto in casa, la ex lancia l’allarme: lo trovano cadavere a letto

Poliziotto morto, allo studio le modalità nelle quali è avvenuto l’incidente

I primi hanno recuperato il corpo dalle lamiere dell’auto incidentata, oltre a rimuovere i detriti ed i rottami finiti sull’asfalto. I secondi hanno invece effettuato i rilievi del caso, come da prassi in situazioni come questa.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Pietro Brocca, il giovane fantino morto a 22 anni durante una gara

Non si conoscono ancora con precisione i dettagli di questa drammatica circostanza. Nel frattempo ci sono state pesanti ripercussioni su quella che è la circolazione stradale. Sul conto del poliziotto morto, oltre all’età si sa che era originario della provincia di Catanzaro. La raccolta degli indizi relativi a questo disastro va avanti.