Paola Pitagora, chi è la figlia Evita Ciri: la sua carriera da attrice

Paola Pitagora è una famosissima attrice italiana. Non tutti sanno che anche sua figlia recita. Scopriamo di più su di lei.

Classe 1941, la Pitagora nasce a Parma. La sua carriera nel mondo della recitazione inizia fin da subito. Si rivela un’attrice poliedrica e dai molti talenti.

Nella sua vita ha avuto molti amori, tra cui quelli con Ciro Ciri con il quale ha avuto la figlia Evita Ciri.

Paola Pitagora, una vita piena di successi: anche la figlia è un’attrice

Paola Pitagora comincia a farsi largo nel mondo dei grandi della recitazioni nel 1965. Il film “I pugni in tasca” di Bellocchio fa sì che il suo nome diventi conosciutissimo. L’attrice farà strada anche nel piccolo schermo. Prende parte a due edizioni del programma “Johnny 7” con Johnny Dorelli, ma saranno “I promessi sposi” a renderla davvero popolare agli occhi del pubblico.

Negli anni ’90 l’abbiamo anche vista nei panni di Giovanna Medici nello sceneggiato Incantesimo in onda sulla Rai. Nella sua vita conta anche molti amori. Quello con il pittore Renato Mambor è durato ben dodici anni, ma poi ci sono stati altri uomini tra cui anche Gianni Morandi.

Con Ciro Ciri avrà la figlia Evita che ha seguito le orme della madre ed è diventata un’attrice. La ragazza si è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma e anche all’Actor Center-Roma allo Strasberg Institute di New York. Al cinema ha già interpretato diversi ruoli. “Figli” di Bechis, “Riconciliati” della Polizzi e “Pa-ra-da”. Ha anche recitato in tre cortometraggi diretti da Chiarini: “Troppo caldo per Birillo”, “Dopodomani” e “Lo Zio”.

L’attrice non si dedica solo alle produzioni del grande schermo ma lavora anche a teatro. E’ stata diretta da autori come Bracco, Papas e dalla stessa Pitagora. Ha anche esordito in televisione grazie a Pontecorvo con il film “Helena e Glory“. L’abbiamo anche vista nella fiction “L’isola”.