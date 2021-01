Morto Charlie Balducci: la tragica fine della star di Mtv

Morto Charlie Balducci. Una fine a dir poco tragica e inaspettata. Era diventato famoso dopo un reality. Scopriamo i dettagli.

Molti di noi si ricorderanno di Balducci per la sua apparizione nello show di Mtv “True Life“.

Durante il programma aveva permesso alle telecamere di seguirlo nei quattro mesi precedenti al matrimonio. Scopriamo di più su cosa gli è accaduto.

Morto Charlie Balducci: che fine aveva fatto e perché è morto

Balducci aveva solo 44 anni quando è stato ritrovato privo di vita nel suo letto. I fatti risalirebbe a Luglio dello scorso anno, quando il corpo dell’uomo è stato ritrovato dai paramedici che l’hanno dichiarato deceduto sul posto. Per lui non c’è stato nulla da fare e la stessa madre dice che la sua morte è stata del tutto inaspettata.

Secondo le testimonianze di chi gli era più vicini, Balducci sembrava stare bene e non aver alcun tipo di problema. La madre non sa spiegarsi la prematura morte del figlio, tanto da dichiarare che nella loro ultima conversazione, l’uomo le avrebbe detto di essere molto felice con la sua famiglia.

Successivamente alle analisi, l’ufficio medico legale di New York ha scoperta la causa della morte. Balducci sarebbe stato vittima di un’acuta intossicazione avvenuta in modo del tutto accidentale. Il suo organismo non avrebbe retto gli effetti dell’ossicodone, dell’idrocodone e dell’alprazolam. Una vera e propria overdose che non è riuscito a tollerare.

Dopo la sua morte, molte persone hanno pubblicato dei post per ricordarlo. L’uomo lascia la moglie Sabrina, con la quale è sposato dagli inizi degli anni duemila e anche due figli adolescenti.