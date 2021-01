Minecraft, scoperta la mappa di Herobrine: tutto quello che c’è da sapere

Minecraft è tornato sulla cresta dell’onda. Alla sua popolarità si accompagna la scoperta della mappa di Herobrine.

Questo videogioco è recentemente tornato ad essere molto popolare. Per chi non fosse un esperto, Minecraft è un gioco che si basa sulla possibilità di distruggere o collocare i cubi di cui è fatto il mondo virtuale.

Si possono fabbricare oggetti ed è possibile anche incontrare delle creature che possono essere più o meno ostili. All’interno del videogioco possono anche esserci storie misteriose. Una di queste ha a che fare co Herborine. Scopriamo di cosa si tratta.

Minecraft, il mistero dietro alla storia di Herobrine

Il videogioco è sempre stato molto apprezzato per la sue atmosfere che talvolta possono essere molto rilassanti come succede nelle mappe di Link’s Awakeining e Among Us. Oltre ai momenti spensierati, i giocatori sono stati spesso incuriositi anche da alcuni misteri del gioco.

Nella parte più adrenalinica, è d’obbligo menzionare le CreepyPasta. Queste sono racconti del terrore che erano molto popolari anni fa e hanno riguardo anche Herobrine. Questo NPC, cioè un personaggio che non è sotto il controllo del giocatore, è indubbiamente simile alla skin di Steve, ma ha alcune differenze. Ha gli occhi da fantasma e può scavare fosse 2×2 per togliere le foglie dagli alberi.

Il primo avvistamento sarebbe stato fatto da uno steamer nel 2010. Inizialmente i giocatori avevano pesato che Herobrine fosse stato creato come tributo al fratello del creatore. Questa voce è stata poi ampiamente smentito dato che l’uomo è figlio unico. Col passare degli anni vennero diffuse sempre più teorie riguardo a questo personaggio.

Ad oggi, però è stata trovata un’altra mappa leggendaria all’interno del videogioco. Stiamo proprio parlando della mappa di Herobrine che fino ad’ora era stata considerata da tutti una leggenda metropolitana. L’autore di questa grande scoperta è “Andrew_55” che è stato aiutato dalla community di MinecraftAtHome.