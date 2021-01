Leneatha Reed pesava oltre 300Kg: Come è finito Vite al Limite per lei

Leneatha Reed ha preso parte “Vite al limite”, reality dedicato alle persone patologicamente obese che tentano di ridurre il proprio peso.

“Vite al limite” è un reality show americano che ha conquistato il pubblico italiano. Ogni episodio del programma si occupa di seguire la vita di persone patologicamente obese che prendono la decisione di dimagrire così da migliorare la propria salute. Ad aiutarle nel percorso è dottor Nowzaradan, che segue i pazienti e decide (al termine della dieta) se hanno perso abbastanza peso da potersi sottoporre ad un’operazione chirurgica.

Leneatha non riusciva a prendersi cura della figlia come avrebbe voluto

La donna ha richiesto di partecipare al programma quando si è accorta di pesare quasi 300kg. Un peso così non le permetteva di fare una vita normale: la cosa però che preoccupava di più Leneatha era la figlia. La piccola (di due anni) dipendeva unicamente dalla madre, che però non riusciva a darle le attenzioni necessarie a causa del peso eccessivo.

Leggi anche -> Vite al Limite, Tommy Johnson: la sua obesità è colpa della fidanzata?

Leneatha ha raccontato che ha iniziato ad ingrassare dopo un intervento di riduzione del seno. Gli steroidi che a preso in seguito, infatti, hanno causato l’aumento di peso: presa dallo sconforto la donna ha iniziato poi a rifugiarsi nel cibo, cosa che ha peggiorato ulteriormente la situazione. “Non posso nemmeno andare al cinema perché per me è difficile stare sulla sedia. Quando sono andata a vedere il film ‘Black Panther’ è stato davvero imbarazzante perché hanno dovuto farmi sedere a parte su una sedia nella sezione disabili. Mi sono detta che tutto ciò doveva finire” ha detto Leneatha in un’intervista.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il suo percorso all’interno del programma non è andato bene quanto sperato: Leneatha non è riuscita a perdere abbastanza chili per potersi sottoporre alla procedura chirurgica del dottor Nowzaradan. Intervistata da Goodmornig America, la donna ha voluto comunque ringraziare la trasmissione ed il dottore per aver provato ad aiutarla.

Leggi anche -> Vite al limite, la storia di Ashley: quanto pesava e com’è oggi

Subito dopo la fine del suo episodio su “Vite al limite” Leneatha ha continuato ad aggiornare il pubblico su Facebook. Proprio sulla sua pagina ha infatti annunciato che, nonostante l’irrisoria perdita di peso, è comunque riuscita a raggiungere uno degli obiettivi che si era prefissata: potersi occupare nel modo più adeguato della figlia.