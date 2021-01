Ilary Blasi in versione “santona” sexy: “Siediti, respira e…”

By

Camino acceso, divano relax, posa romantica: con il suo ultimo post su Instagram Ilary Blasi fa di nuovo il pieno di like, condivisioni e commenti, mostrandosi più bella e sexy che mai mentre sorseggia la sua tisana. Ma un dettaglio solleva qualche dubbio e perplessità da parte dei suoi fan e follower.

La “cura” di Ilary Blasi

“Siediti, respira e ascolta il tuo cuore”: così scrive Ilary Blasi nella didascalia che accompagna le due foto pubblicate sul social network con lei in primo piano. La bella romana, famosa (anche) per essere la dolce metà di Francesco Totti, col suo sguardo super sensuale e ammaliante, potrebbe stregare davvero chiunque. Stranamente, però, con lei non c’è il marito “Pupone”. Che fine avrà fatto?

A dire il vero, cronache rosa alla mano, la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra andare come sempre a gonfie vele. Ogni insinuazione in senso contrario, dunque, può essere liquidata come maliziosa e forzata. Eppure c’è chi ipotizza un momento di “gelo” tra i due testimoniato dall’assenza del fuoriclasse del pallone sui social della moglie. Tant’è.

Nelle ultime settimane, per altro, non si è fatto che parlare della nuova conduzione dell’Isola dei Famosi che quest’anno sarà affidata proprio alla bella Ilary Blasi. Ci sono ancora dubbi su chi la affiancherà nel ruolo di inviato: secondo diversi rumors, la scelta sarebbe tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, con quest’ultima favorita, complice una presunta antipatia di Ilary nei confronti dell’influencer milanese. Al netto della filosofia zen…

