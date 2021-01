Claudio Lauretta, chi è il comico italiano: le sue imitazioni sono incredibili

Claudio Lauretta, chi è il comico italiano che imita i più famosi personaggi politici e del mondo dello spettacolo: performances incredibili.

Claudio Lauretta è un famoso imitatore italiano nato a Novi Ligure il 20 luglio 1970.

Claudio Lauretta: carriera e partecipazioni in tv

Ha iniziato a recitare da giovanissimo, entrando a far parte di diverse compagnie teatrali in provincia di Alessandria. Nel 1992 esordisce in televisione, partecipando come ospite al programma di Rai 1 “Piacere Raiuno”. Nel 1995 partecipa al Festival Nazionale del Cabaret, dove vince il Premio del Pubblico. La vittoria lo rende appetibile agli occhi dei registi, e dopo poco Antonio Ricci lo chiama per partecipare a “Striscia la notizia”. A seguire Lauretta partecipò anche a due edizioni del Festival di Sanremo, e altri programmi importanti tra cui ricordiamo il “Maurizio Costanzo Show”.

Claudio Lauretta è solito imitare personaggi politici, cantanti e VIP del mondo dello spettacolo, rinnovando continuamente il repertorio per adattarlo ai gossip del momento. I testi che recita li scrive con la collaborazione del suo chitarrista Sandro Picollo. Tra le partecipazioni più recenti ricordiamo nel 2018 “Quelli dopo il TG”, quando ha telefonato ad Emilio Fede imitando la voce di Silvio Berlusconi; nel 2019 ha partecipato a “Mai dire talk” imitando Beppe Grillo, e a “Striscia la notizia” con l’imitazione di Matteo Renzi. Quest’ultima performance fu talmente credibile che diverse testate giornalistiche la pubblicarono come reale, creando non pochi problemi a tutti i coinvolti.