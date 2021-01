Ha picchiato la fidanzata a sangue: arrestato dai Carabinieri Algero Corretini, in manette il rapper di “Ho preso il muro”.

Sono lontani i tempi in cui il rap in Italia – nato all’interno dei centri sociali – cantava versi di pace e tolleranza: in questi ultimi mesi, ci siamo confrontati spesso con vicende violente, che hanno reso il rap nostrano sempre più simile a quello Usa. Tra coloro che ci ha sicuramente messo del suo in questo contesto c’è Algero Corretini.

LEGGI ANCHE –> Roma, arrestati Gallagher e Traffik: gravi accuse ai due cantanti

Il rapper conosciuto come 1727 wrldstar, autore del celebre video sui social in cui si schiantava con l’auto e urlava “Ho preso il muro fratellì”, in queste ore è al centro di una vicenda di cronaca. Infatti, il rapper noto più che per i suoi versi, per le vicende di cronaca, è accusato di aver picchiato brutalmente la sua fidanzata.

LEGGI ANCHE –> Roma, arrestato il trapper Sayanbull con 3 amici: violenza e aggressioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Di cosa è accusato il rapper Algero Corretini

Algero Corretini, stando alle accuse che gli vengono mosse, avrebbe usato violenza contro la donna con cui vive in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria, a Roma. Addirittura, sembra che la fidanzata del rapper, un’attrice nota per aver partecipato a pellicole hot, sia stata costretta a scappare per strada nuda. La donna è poi riuscita a contattare sua madre, che ha chiamato il 112 spiegando come non fosse la prima volta.

Anche in passato, infatti, la giovane donna sarebbe stata vittima di violenze da parte di 1727 wrldstar. All’arrivo dei militari dell’Arma, lo scenario era inquietante: la ragazza sarebbe stata picchiata con un bastone di ferro. Avrebbe contusioni e fratture varie e se la caverà in non meno di un mese. Per il rapper sono scattate le manette: le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.