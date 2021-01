Isabella Rossellini, chi sono i figli Elettra e Roberto: foto, vita carriera

Isabella Rossellini è una delle attrici più conosciute e apprezzate a livello internazionale. Scopriamo chi sono i suoi figli e cosa fanno.

La sua bellezza l’ha resa famosa e ancora oggi continua a incantare tutti i suoi fedelissimi fan.

Alle sue spalle ha una grande carriera, ma non sono mancati anche dei grandi che l’hanno resa madre. Scopriamo di più sui suoi figli.

Isabella Rossellini: chi sono i figli Elettra e Roberto

Classe 1952, la Rossellini nasce nella Città eterna. Il padre è un famoso regista e sua madre è un’attrice di origine svedese. Il suo ingresso nel mondo del cinema non può che essere scontato.

Sua figlia Elettra è un’ex modella e food writer molto apprezzata. La donna ha anche un master in biomedicina alla London School of Economics. Mentre studiava, lavorava nel campo della moda, ma dopo il successo del suo blog “Impatient Foodie” ha lasciato le luci della ribalta per concentrarsi nel mondo dell’editoria. Elettra ha anche dato un nipotino allo Rossellini, la sua nascita le ha avvicinate molto.

Roberto è invece stato adottato nel 1993. “In quel momento non avevo un compagno, così ho dovuto scegliere. Potevo fregare un uomo, sedurlo e abbandonarlo, o rivolgermi a una banca del seme. La prima strada non mi sembrava un granché. La seconda l’ho scartata perché in fondo la gravidanza l’avevo già provata. Allora perché non dare una madre a un bambino che non aveva nessuno?”. Queste le parole della Rossellini su suoi figlio.

Dopo una vita sotto i riflettori, la Rossellini è ancora oggi un personaggio molto amato. Nonostante abbia debuttato molti anni fa, è tutt’ora molto seguita.