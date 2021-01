Il fidanzato le chiede di sposarla, lei scopre il cancro il giorno dopo

La vita di una ragazza è cambiata improvvisamente in peggio e proprio dopo la richiesta di matrimonio. Il male che la colpisce è al 4° stadio.

Doveva essere una vita meravigliosa la sua, invece Kate Wignall ha scoperto di avere un cancro alla pelle già al quarto stadio. Il tutto a soli 24 anni e quando lei era sul punto di sposare il suo fidanzato e coetaneo, Ryan Dixon, dopo ben 9 anni di fidanzamento. La terribile notizia ha ricevuto conferma a seguito di alcune analisi compiute dopo persistenti dolori al petto accusati dalla giovane.

Questa brutta circostanza giunge dalla Cornovaglia, regione del sud-ovest dell’Inghilterra che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Ironia della sorte, i dolori fortissimi sono sorti proprio all’indomani della dichiarazione di matrimonio che Kate aveva ricevuto dal proprio compagno, nello scorso mese di maggio. Sulle prime si era pensato ad un nervo accavallato. Ma anche a distanza di settimane la situazione non accennava a migliorare e Kate aveva anche iniziato a vomitare sangue. Un chiaro sintomo che era in corso qualcosa di grave. Infine, in ospedale è giunta la terribile conferma. Kate era affetta da un melanoma maligno al quarto stadio, alla pelle. La ragazza ha sempre goduto di ottima salute e ha curato sin da giovanissima il proprio fisico. Si allenava in palestra, non fumava, non beveva, mangiava regolarmente.

Cancro alla pelle, ragazza scopre la malattia troppo tardi

L’unico precedente preoccupante era un piccolo nodulo al collo scoperto a gennaio 2020. Nonostante la pandemia, per lei e per il suo fidanzato quest’anno aveva portato in serbo tante belle novità. Come la dichiarazione di matrimonio e l’acquisto della loro casa. La 24enne, che lavora come terapista proprio in ospedale e cura i malati di ictus, di colpo si è ritrovata a dovere vivere la situazione proprio di chi ha una malattia grave. Il dolore avvertito ad un certo punto le aveva tolto il sonno e l’appetito. Scartata la tesi del semplice nervo accavallato, i dottori avevano temuto il sorgere di una possibile artrite reumatoide. A luglio, dopo che aveva iniziato a vomitare sangue, questa bellissima ragazza si è sottoposta ad una Tac, scoprendo così di avere un cancro alla pelle in fase già avanzata. La scoperta tra l’altro Kate l’ha compiuta da sola.

La malattia non andrà mai più via

A causa delle norme anti pandemia, in ospedale ci era andata senza nessuno che l’accompagnasse. E dare la notizia alla famiglia, al fidanzato ed agli amici non è stato affatto facile. Subito era scattato il ricovero in ospedale, con la malattia che si era diffusa anche a cervello, colonna vertebrale, milza, reni e polmoni. Da quel giorno Kate prende due farmaci, encorafenib e binimetinib, e segue una terapia mirata. Per adesso sembra che il cancro alla pelle e le metastati si siano ridotte del 50%. La malattia viene definita comunque come incurabile e non si sa quanto tempo le resti da vivere.

“Ci si può ammalare a qualunque età”

Lei stessa ne è consapevole. Se e quando i farmaci che assume dovessero iniziare a diminuire di efficacia, si passerà alla immunoterapia. In questo periodo la giovane ha affermato comunque di sentirsi meglio, come non le capitava da tempo. Ma questa condizione le ha del tutto stravolto ogni prospettiva di vita. Nel frattempo si sta dando molto da fare per fare conoscere la sua storia e sensibilizzare l’opinione pubblica su prevenzione e ricerca. In particolar modo la ragazza sottolinea come a qualsiasi età ci si possa ammalare.