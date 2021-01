Calciomercato Serie A, scambio Eriksen-Dzeko: la risposta dell’Inter

Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma nell’ultima settimana della finestra di calciomercato: scambio da urlo con Eriksen, cosa c’è di vero?

La storia d’amore tra Edin Dzeko e la Roma sembra ormai arrivata ai titoli di coda. L’attaccante bosniaco potrebbe pensare anche all’addio immediato dopo la rottura con l’allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Una situazione simile a quella avvenuta tra Gomez e Gian Piero Gasperini. Lo stesso tecnico lusitano non ha voluto rivelare ciò che sarebbe accaduto dopo la sfida di Coppa Italia, persa poi a tavolino contro lo Spezia per l’errore delle sei sostituzioni.

Calciomercato Serie A, scambio Eriksen-Dzeko: il rifiuto

Come rivelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la Roma avrebbe pensato anche ad uno scambio da urlo con l’Inter con i prestiti tra Edin Dzeko e Christian Eriksen. Il club nerazzurro non sarebbe favorevole a questa trattativa e ci sarebbe stato così il rifiuto netto di Suning. Il futuro del bosniaco resta così in bilico: gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per capire ciò che potrebbe accadere. Il centrocampista danese, fuori dai piani di Conte, sarebbe un’alternativa valida nel ruolo di trequartista nel 3-4-2-1 ideato da Fonseca. L’idea finale per Dzeko sarebbe anche quella di vivere da separato in casa fino al termine della stagione.