Stava cercando di riparare un’infiltrazione quando è caduto sopra un forcone, rimanendo infilzato: così è morto Lucio Fasolo, a 62 anni.

Un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, venerdì 22 gennaio, nel Padovano è costato la vita a un uomo di 62 anni, Lucio Fasolo. Sul posto, in via Pedagni a Veggiano, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Selvazzano Dentro (hinterland di Padova), su segnalazione del Suem. Ma il corpo del poveretto era già senza vita e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il drammatico incidente costato la vita a Lucio Fasolo

Nel tentativo di bloccare un’infiltrazione di acqua piovana dal tetto della stalla adiacente alla sua abitazione, l’agricoltore padovano era salito su alcuni bancali accatastati in modo instabile, per evitare che potesse allagarsi tutto col passare delle ore. Purtroppo, però, ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è caduto sopra un’attrezzatura agricola, un forcone, agganciata a un trattore che era parcheggiato proprio sotto di lui. Per una tragica fatalità, l’attrezzo appuntito si è conficcato nel petto del 62enne, proprio all’altezza del cuore, provocandone la morte immediata.

La ricostruzione della dinamica della tragedia, che si sarebbe verificata poco dopo le ore 20:00, conferma dunque l’ipotesi accidentale della causa della morte di Lucio Fasolo. E i primi accertamenti hanno escluso la responsabilità di eventuali terze persone: l’uomo era da solo al momento del drammatico episodio, e sarebbero state le intense precipitazioni dei giorni scorsi a innescare la serie di sfortunati eventi. Il pm di turno ha quindi disposto l’affidamento della salma ai suoi familiari, tuttora increduli e sotto choc per quanto avvenuto.

