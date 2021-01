Panico al GfVip: “Sta crollando la casa, scappiamo”

Paura al GF Vip, durante la tempesta di fulmini che si è abbattuta su Roma, la pioggia è entrata nella casa: la più terrorizzata è stata Giulia Salemi.

Ieri sera c’è stato un grosso brivido per i concorrenti del GF Vip. Su Roma, infatti, si è abbattuta una violenta perturbazione caratterizzata da violente piogge, vento e anche grandine. Quando ha cominciato a piovere i gieffini si trovavano all’interno della veranda a chiacchierare. Il boato dei tuoni annunciava l’arrivo di abbondanti quantità di acqua che puntualmente sono giunte. Lo scroscio dell’acqua sulla veranda si è fatto via via più intenso finché le gocce non hanno cominciato a penetrare bagnando i gieffini.

Il primo ad essere colpito dalla pioggia è stato Andrea Zelletta, il quale ha detto agli altri: “Mi sto bagnando, sta entrando acqua”. A quelle parole ha risposto Giulia Salemi che prontamente ha dichiarato: “Io ho paura, scappiamo”. La modella non fa in tempo a dire quella frase che una folata di vento apre la porta finestra e fa entrare ancora più acqua nella veranda.

Gf Vip, Giulia Salemi terrorizzata: “Non è che crolla?”

A quel punto tutti quanti entrano nel salotto principale per non bagnarsi e osservano il maltempo che si abbatte con violenza sulla casa. Ancora terrorizzata, Giulia Salemi pensa addirittura a lasciare la casa e chiede a Petrelli: “Non è che crolla”. L’ex velino, però, la tranquillizza, dicendole che non c’è pericolo: “Non crolla, ci bagnamo solo”. Insomma una serata movimentata per i concorrenti del reality, i quali hanno provato un brivido, ma alla fine nulla più.

