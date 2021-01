Milan Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Atalanta è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

In casa con l’Atalanta il Milan si gioca la conferma della vetta della classifica al giro di boa di questa Serie A TIM. Dunque prosegue a tappe forzate il calcio italiano: dopo la sfida di ieri tra Benevento e Torino, con un pareggio agguantano dai granata grazie a una doppietta di Simone Zaza, alle 15.00 si sono affrontate nella ‘rivincita’ della Coppa Italia Roma e Spezia.

Leggi anche -> Calciomercato, svincolati di lusso: da Pellé ad Eder

Alle 18.00 invece la doppia sfida incrociata tra le due milanesi: la capolista Milan ospita la temibilissima Atalanta, i nerazzurri dell’Inter di Antonio Conte, secondi in graduatoria, se la vedranno in trasferta con l’Udinese. Si tratta di un ricco antipasto di quello che vedremo martedì sera nel quarto di finale tra le due milanesi in Coppa Italia.

Leggi anche -> Roma, è rottura tra Dzeko e Fonseca: il bosniaco è sul mercato?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Milan – Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro tra i padroni del Milan e l’Atalanta è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per i rossoneri, negli ultimi anni, l’Atalanta è stato un vero e proprio spauracchio negli ultimi anni. L’ultimo successo rossonero a San Siro risale esattamente al 6 gennaio 2014, quando la squadra milanese si impose con un netto tre a zero, grazie anche a una bella prestazione di Kakà. Poi a San Siro ci sono stati quattro pareggi e due vittorie bergamasche: oggi il Milan vuole spezzare questa serie negativa.

Milan e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Gasperini hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.