Turista italiana morta a Santo Domingo | Angelica aveva 18 anni | FOTO

Una giovane turista italiana ha perso la vita assieme al suo fidanzato a Santo Domingo. Ad ucciderli un pirata della strada ancora libero.

Si chiamava Angelica Gerlin ed aveva appena 18 anni la turista italiana deceduta a Santo Domingo. Lei si trovava nell’isola dei Caraibi assieme al suo fidanzato, che viveva lì dove lavorava in qualità di dj. Purtroppo un pirata della strada ha investito entrambi, scappando subito senza fermarsi a prestare soccorso. Anche il compagno di Angelica ha perso la vita in questo tragico episodio.

Non si hanno tracce di questo omicida della strada, la polizia del luogo è al lavoro per cercare di individuarlo. Il duplice omicida ha abbandonato il mezzo incriminato, un pick-up. Di lui però non si hanno ancora traccia. Angelica proveniva dal piccolo Comune di Santa Giustina, in provincia di Belluno e l’evento in cui la turista italiana ed il compagno hanno perso la vita è avvenuto domenica 15 novembre, quando a Santo Domingo era notte fonda.

Italiana morta, il pirata della strada che ha ucciso Angelica ed il fidanzato è ancora ricercato

Tutti e due erano a bordo di una moto guidata da Manuel, quando il mezzo pesante li ha centrati in pieno. Il ciclomotore è rimasto incastrato al pick-up ed i due giovani sono rimasti a loro volta intrappolati in questo traino mortale. La locale magistratura ha anche disposto lo svolgimento di una autopsia sui corpi dei nostri connazionali. Sono emerse lesioni estremamente gravi al torace ed al capo, tali da causare la morte di tutti e due. Oltre alla mamma ed al padre, che gestiscono una pizzeria a Santa Giustina, Angelica Gerlin lascia anche la sorella e tanti amici che la stanno ricordando con messaggi di dolore struggente ed inconsolabile sul web.

