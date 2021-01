Calciomercato, Gomez verso l’addio: spunta una nuova big d’Europa

“Papu” Gomez non vede l’ora di tornare a giocare. Ormai l’argentino vive da separato in casa con l’Atalanta: spunta la big d’Europa!

L’addio di Alejandro “Papu” Gomez è soltanto questione di giorni con lo stesso calciatore dell’Atalanta che continua ad allenarsi in maniera individuale. Il suo futuro altrove visto che ormai sta vivendo una situazione da separato in casa dopo lo scontro con il tecnico Gian Piero Gasperini. Sulle sue tracce ci sarebbero tantissimi club d’Italia, tra cui Roma e Fiorentina, ma non solo. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni, un colpo in extremis per sistemare il reparto della trequarti con Gomez pronto a rimettersi in gioco dopo gli anni gloriosi con la maglia nerazzurra dell’Atalanta.

Leggi anche –> Calciomercato, si allena da solo: addio sempre più vicino

Leggi anche –> Reazione furiosa al Tapiro di Striscia la Notizia – VIDEO

Calciomercato, il Siviglia ci prova per Gomez

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come svelato da Sky Sport sulle tracce del talentuoso ed esperto calciatore dell’Atalanta, Alejandro Gomez, ci sarebbe anche il Siviglia, ma non c’è ancora una reale trattativa con il club bergamasco. Monchi continuerà a lavorare in vista dei prossimi giorni per mettere a segno un colpo sensazionale.