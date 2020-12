Papu Gomez, reazione furiosa al Tapiro di Striscia la Notizia – VIDEO

Papu Gomez sarebbe andato su tutte le furie con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, lanciando via il Tapiro d’oro e distruggendolo. Ma lui ha un’altra versione…

Papu Gomez stupisce ancora. Se negli anni scorsi il calciatore ci aveva abituato alla sua immagine simpatica e cordiale, con i balletti sui social e i risultati positivi messi a segno con la maglia dell’Atalanta, nelle ultime settimane, complici le voci sulla sua presunta lite con l’allenatore Gianpiero Gasperini, qualcosa si è rotto e lui sembra un altro. E, smentite a parte, la sua reazione a Valerio Staffelli, che voleva consegnargli il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, non depone certo a suo favore.

Il gesto inconsulto di Papu Gomez

L’inviato del tg satirico di Canale 5 avrebbe provato a consegnargli il Tapiro, ma il numero 10 della Dea si è dato alla fuga, correndo fino a un parcheggio, e poi, dopo che Staffelli aveva lasciato il “premio” sulla sua automobile, lo avrebbe preso e in uno scatto d’ira lanciato verso di lui, distruggendolo. La troupe di Striscia, stando a quanto si legge in una nota ufficiale, era stata tra l’altro allontanata da alcuni tesserati atalantini intervenuti sul posto, tra cui i calciatori Robin Gosens e soprattutto Duvan Zapata.

Papu Gomez però respinge al mittente ogni accusa: “”La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia La Notizia è completamente falsa – afferma -. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”. Il caso resta aperto.