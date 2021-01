Benevento Torino Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Benevento e Torino è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Prosegue a tappe forzate il calcio italiano: dopo la sfida di ieri, che ha visto la Lazio battere in extremis il Parma e garantirsi così l’ultimo posto nei quarti di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta, è già tempo di campionato. Infatti, stasera alle 20.45 si affronteranno le formazioni di Benevento e Torino.

Probabilmente nessuna delle due squadre si sarebbe aspettata di trovarsi in questa situazione di classifica a metà campionato. Infatti, i campani sono in una posizione tranquilla e hanno ottenuto più di quanto ci si aspettava, i piemontesi sono impelagati in piena zona retrocessione.

Precedenti di Benevento – Torino e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Ciro Vigorito di Benevento tra i padroni di casa e il Torino è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Il primo confronto assoluto tra Benevento e Torino risale addirittura al novembre 1982 in Coppa Italia e ad avere la meglio furono i granata allenati da Bersellini che dopo essere andati in svantaggio riuscirono a ribaltare la situazione nella ripresa con Galbiati e Dessena. Due invece i precedenti in campionato, entrambi nella stagione 2017-2018 e appannaggio del Torino che vinse uno a zero al Vigorito, con gol di Iago Falque, oggi ex dell’incontro, e due a zero al ritorno in casa.

Benevento e Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Filippo Inzaghi e Nicola stanno completando le loro scelte in vista del match in programma questa sera. Queste le formazioni in campo:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Ionita, Hetemaj; Tello, Caprari; Lapadula.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.