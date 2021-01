Randy Parton, morto il cantante fratello di Dolly: ecco chi era

Lutto nel mondo della musica, Randy Parton è morto il cantante fratello di Dolly: ecco chi era, cosa sapere sulla sua carriera.

Randy Parton, cantante country e fratello minore di Dolly Parton, è morto all’età di 67 anni. Il cantautore è morto di cancro, secondo un post su Facebook di sua sorella giovedì. “Io e la famiglia stiamo soffrendo per la sua perdita, ma sappiamo che è in un posto migliore di quello che siamo in questo momento”, ha condiviso Dolly Parton sui social media.

La nota donna di spettacolo e cantante ha aggiunto: “Siamo una famiglia di fede e crediamo che sia al sicuro con Dio e che abbia raggiunto i membri della nostra famiglia che sono andati avanti e lo hanno accolto con gioia e braccia aperte”. La dichiarazione continuava: “Lo ameremo per sempre e sarà sempre nei nostri cuori”.

Chi era Randy Parton, il fratello minore della celebre Dolly

Nato il 15 dicembre 1953, Randy Parton era uno dei 12 figli di Avie Lee Parton e Robert Lee Parton, originari di Sevierville, nel Tennessee. Forte il suo legame con la sorella Dolly, con la quale ha duettato in moltissime esibizioni. In particolare, suonava basso e chitarra nella band della sorella. Ha registrato e pubblicato una manciata di singoli country negli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, ma potrebbe essere meglio conosciuto per “Old Flames Can’t Hold A Candle To You”, un duetto ai vertici delle classifiche con sua sorella.

La sua carriera discografica includeva il singolo del 1982 dal titolo “Roll On (Eighteen Wheeler)”, che Randy Parton ha scritto due anni prima che la band country Alabama pubblicasse in una ben più celebre versione che scalò le classifiche nazionali. In un’altra collaborazione familiare, ha cantato nella colonna sonora del film del 1984 “Nick lo scatenato”, con Dolly Parton. Randy Parton è apparso l’ultima volta su un album nel 2020, cantando con sua sorella in “You Are My Christmas”. Il cantautore lascia la moglie Deb e due figli, una delle quali sta seguendo le sue orme.