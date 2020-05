Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ironizza sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Tina Cipollari ha fatto una diretta Instagram con l’amico di vecchia data Simone Di Matteo, discutendo della vita privata, dei progetti futuri e della famiglia dell’opinionista di Uomini e Donne. Poi, i due si sono spostati a parlare di gossip e Tina ha colto la palla al balzo per dire la sua sul ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis.

“Cosa ne penso del ritorno di Giulia De Lellis e Andrea Damante? Io credo che lei nel suo libro ha detto che le corna stanno bene su tutto, io aggiungerei che le corna stanno bene pure su Giulia a questo punto…“, così ironizza Tina Cipollari. Quella che per l’opinionista è solo una battuta, ha fatto scatenare il web. La Cipollari però ha sottolineato di voler molto bene a Giulia De Lellis e, quando le viene chiesto se la ragazza ha fatto bene a perdonare Andrea Damante o meno, preferisce non esporsi. “Io non so se perdonerei…Non entro in mezzo a vicende intime…Non so nei dettagli quello che è successo tra loro…“.

Domande scottanti per Tina Cipollari

Tina, dopo aver attaccato il nuovo cavaliere di Gemma Galgani in puntata, risponde su Instagram a un’altra domanda: quale sarebbe la sua reazione se uno dei suoi figli si dichiarasse come gay. “Per me non cambierebbe nulla…Avere un figlio gay non è un problema, mica è una malattia…“, così ha risposto l’opinionista di Uomini e Donne mostrando, ancora una volta, la sua apertura mentale su questi argomenti.

