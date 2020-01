Dolly Parton Challenge, che cos’è e da dove è nata

Ancora un nuovo tormentone che ha invaso Instagram nelle ultime ore: un collage composto da quattro fotografie per Linkedin, Facebook, Instagram e Tinder.

Quattro foto diverse per caratterizzare quattro profili differenti, ognuno con una funzione. Da pochi giorni Instagram è stato invaso da un nuovo tormentone, il meme, che ha già fatto il giro del mondo e che si chiama Dolly Parton Challenge. L’hashtag ufficiale è #dollypartonchallenge e l’idea è partita dalla diva Dolly Parton, che è stata la prima ad aver avuto l’idea di mostrare le sue quattro facce, ognuna per un social differente. Poi l’hanno seguita tutte le star da Miley Cyrus a Ellen DeGeneres finendo ad essere molto seguita anche in Italia con attori e star italiane a pubblicare i quattro scatti caratteristici. Anche diversi club di Serie A, tra cui l’Inter, hanno pubblicato il meme com’è possibile ammirare:

Dolly Parton Challenge, l’idea

Quattro foto pensate per quattro profili differenti: una più seria e professionale per profilo LinkedIn, una per Instagram e per Facebook più informali fino ad arrivare allo scatto più bollente utile per Tinder. Dolly Parton è una diva della musica che ha dato il via al genere country: la sua idea ha conquistato tutti e nel giro di poche ore #dollypartonchallenge è diventato popolarissimo su Instagram e non solo. Le applicazioni possono essere applicate a tutto: animali, gatti e cani per esempio, ma anche al cibo.