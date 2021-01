Lazio Parma Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Lazio e Parma è valido per gli ottavi di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo che la Juve ha piegato il Napoli per due a zero conquistando la Supercoppa Italiana, spazio stasera nuovamente alla Coppa Italia, con la partita che chiude gli ottavi di finale. Si sfidano infatti questa sera le formazioni di Lazio e Parma e chi vince tra le due formazioni affronta l’Atalanta, che ha avuto la meglio sul Cagliari.

Oltre alla sfida tra Atalanta e la vincente della partita di questa sera, la prossima settimana si affronteranno nei quarti di Coppa Italia le formazioni di Inter e Milan, nel derby della Madunina tra le due squadre meglio piazzate sinora in campionato, quindi la Juventus contro la sorpresa Spal e infine il Napoli contro un’altra sorpresa, lo Spezia che ha eliminato la Roma.

Precedenti di Lazio – Parma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa biancocelesti e il Parma è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raidue a partire dalle 21.15, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Gianluigi Zamponi e Andrea Agostinelli.

Sono 64 i precedenti totali tra Lazio e Parma, con 28 vittorie e 15 sconfitte per i biancocelesti sui ducali, oltre ai 21 pareggi. Lazio in netto vantaggio anche nel computo delle reti. Se ci si ferma alla Coppa Italia, i precedenti sono tre: due volte nella stagione 2003-2004, quando la Lazio uscì vincitrice dal doppio scontro, qualificandosi alla fase successiva, e una volta nel 2013-2014, quando vinse la Lazio per due a uno.

Lazio e Parma, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e D’Aversa stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi.

PARMA (4-3-3) – Colombi; Busi, Dierckx, Bane, G. Ricci; Sohm, Cyprien, Dezi; Mihaila, Adorante, Sprocati.