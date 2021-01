Verona, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

L’Hellas Verona è diventata una solida realtà nel corso degli ultimi anni con tanti giovani prospetti interessanti: ecco i prestiti 2020-2021

Il lavoro degli ultimi anni dell’Hellas Verona in Serie A è stato encomiabile. Nel corso degli ultimi mesi tanti giovani interessati si sono messi in luce nel club veronese, tra cui Alan Empereur, volato in prestito al Palmeiras in Brasile con il diritto di riscatto per la società brasiliana. Così come Marash Kumbulla, centrale acquistato dalla Roma con l’obbligo di riscatto in estate sulla base di circa 25 milioni con bonus inclusi.

Verona, i giocatori in prestito: da Stepinski a Ragusa

In prestito anche giocatori esperti come l’attaccante Mariusz Stepinski, che ha sposato il progetto del Lecce in Serie B o Antonino Ragusa, trasferitosi in prestito al Brescia. Inoltre, anche il difensore Salvatore Bocchetti è protagonista con il Pescara mettendo a segno anche due gol in questa prima parte di stagione.