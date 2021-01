By

13enne scomparsa nel nulla. La sparizione è avvenuta nella giornata di ieri, ma la polizia ha giù iniziato le operazioni di ricerca.

La sfortunata protagonista della vicenda è Izabelle Hering. La polizia sta seguendo più piste, ma per il momento la sparizione non sembra avere una valida spiegazione.

La ragazzina è scomparsa nella serata di ieri sera e non ha più fatto ritorno a casa. La comunità è sotto shock.

13enne scomparsa nel nulla: le autorità hanno iniziato le ricerche

Erano le 8.15 di ieri, mercoledì 20 gennaio, quando la giovane è scomparsa nel nulla. In base alle ricostruzioni Izabelle è stata vista l’ultima volta a Withernsea, nell’East Yorkshire (Inghilterra). L’allarme è scatta subito, non appena la 13enne non ha fatto ritorno a casa.

Leggi anche -> Studentessa scomparsa nel nulla, tutta la Francia sotto choc

Per il momento, la sparizione sembra essere un mistero e la Polizia ha chiesto l’aiuto di tutta la comunità. Le autorità sono preoccupate per l’incolumità di Izabelle e hanno postato vari messaggi sui social.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’appello viene anche seguito da un numero di telefono al quale ci si può rivolgere. Chiunque abbia visto la piccola è invitato a comunicarlo alle autorità. Per il momento, il post è stato condiviso più di 600 volte.

Leggi anche -> Padre si toglie la vita dopo suicidio del figlio: la famiglia è distrutta

La comunità è stata profondamente scossa dall’accaduto, ma i cittadini si sono subito impegnati nelle ricerche e hanno affianco la polizia che stava cercando di ricostruire i suoi spostamenti. Per il momento le indagini proseguono, ma tutti sperano che la tredicenne venga ritrovata sana e salva. Non si riescono ad immaginare le motivazioni che l’abbiano spinta ad allontanarsi da casa. Nonostante la situazione sia ancora poco chiara, le autorità non escludono nessuna pista.