Made in Italy, trama e anticipazioni del secondo episodio su Canale 5

Un nuovo episodio di Made in Italy è pronto a sorprendere il pubblico con i suoi colpi di scena. Ecco a voi alcune succose anticipazioni.

La serie Made in Italy, in onda su Canale 5, ha già conquistato tutto il pubblico in un batter d’occhio. L’affascinante storia ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita della grande moda italiana, ha fatto breccia nel cuore degli spettatori. Questi infatti sono già in trepidante attesa della messa in onda del secondo episodio. Che cosa avrà in serbo per noi? Leggiamo insieme qualche importante anticipazione.

Dunque che cosa accadrà oggi, 20 Gennaio 2021, durante il tanto atteso secondo episodio della serie? La protagonista assoluta sarà senza dubbio Irene, la quale ha deciso di mettere in gioco il tutto per tutto iniziando a lavorare per una rivista estremamente importante. La situazione della donna non era particolarmente idilliaca. Dopo un esame andato male e alcuni problemi in famiglia, ha infatti deciso di lasciare la sua casa e ricominciare da zero, lontano da tutti i suoi affetti più cari. Nel corso della prossima puntata incontrerà i coniugi Missoni, e sono tutti curiosi di scoprire quello che succederà.

A partire da stasera, entrerà in gioco anche Monica, la quale condividerà l’appartamento proprio con Irene. Nel frattempo, Luigi, intenzionato più che mai a non perdere la propria fidanzata, deciderà di organizzare una festa a casa sua, e di chiedere così pubblicamente la mano della donna. Che cosa succederà? Sono tutti pronti a scoprirlo durante la prossima puntata dell’avvincente serie tv.

Made in Italy, la serie tv Anni ’70 fa impazzire il pubblico

Oggi, 20 Gennaio 2021, andrà in onda in prima serata, su Canale 5, la seconda puntata della serie tv Made in Italy. I telespettatori non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire finalmente come si evolverà la trama dell’interessante e coloratissimo telefilm. Quest’ultimo vede come protagoniste le splendide Greta Ferro e Margherita Buy, le quali occupano già un posto speciale nel cuore dei fan. La Milano degli Anni Settanta ha rapito tutto il pubblico, che si è lasciato completamente travolgere dalla splendida, divertente, ed avvincente serie tv tutta italiana.