Juventus, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

La Juventus monitora da lontano anche i tanti calciatori di proprietà in prestito in giro per il mondo: conosciamoli meglio, ecco chi sono

La Juventus è considerata da sempre una protagonista indiscussa nel mondo del calcio a livello mondiale. La prima in Italia e una delle pretendenti al titolo Champions: inoltre, il club bianconero gestisce tanti calciatori, giovani e non, che monitora da lontano mandandoli in prestito. Fuori dal progetto tecnico di Pirlo, Douglas Costa è volato al Bayern Monaco senza incidere più di tanto finora: potrebbe tornare a breve anche a Torino. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un mancato riscatto da parte delle società tedesca. In prestito al Genoa, il giovane terzino italiano Luca Pellegrini, arrivato a Torino nell’operazione Spinazzola alla Roma. In Francia, al Rennes si è trasferito Daniele Rugani, che sta vivendo una situazione terribile con numerosi infortuni, mentre al Lione il terzino Mattia De Sciglio, che ha collezionato finora soltanto 452 minuti senza gol o assist.

Juventus, da Perin a Nicolussi Caviglia: i prestiti

Mattia Perin è attualmente in forza al Genoa, dove sta disputando una buona stagione dopo un inizio non troppo esaltante. Brutto infortunio per il giovane centrocampista di proprietà della Juventus, Nicolussi Caviglia, che aveva iniziato al Parma, ma poi è tornato subito alla base dopo il grave infortunio al ginocchio. Inoltre, in Liguria in rossoblu è volato anche l’attaccante croato, Marko Pjaca, protagonista da titolare nell’ultima sfida di Coppa Italia proprio contro i bianconeri.