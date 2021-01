GF Vip, Andrea Zelletta contro Pretelli: “Bisogna misurare le parole”

Continuano le polemiche nella Casa del Grande Fratello VIP, se mai si fossero fermate. Ecco le ultime dal fronte Pretelli.

Non accennano a finire le polemiche in casa Pretelli e anche nella Casa del Grande Fratello VIP. Dopo la spaccatura tra Pierpaolo e la sua famiglia, il botta e risposta tra il fuori e il dentro la casa più spiata d’italia non è mai finito, soprattutto dopo l’ultimo intervento di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, da Barbara D’Urso. Giulio, infatti, alle telecamere di Pomeriggio Cinque aveva accusato il fratello di aver fatto passare dalla parte del torto la famiglia, quando in realtà Giulia Salemi era sempre stata ben voluta. Ora ci si è messo anche Andrea Zelletta!

Andrea Zelletta ha detto la sua sulla faccenda Pretelli

In seguito al battibecco tra Pierpaolo e Giulio l’ultima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini, Andrea Zelletta ha detto la sua. Pierpaolo, infatti, si è detto ancora una volta amareggiato dal comportamento della sua famiglia, soprattutto dopo la sua relazione con Giulia Salemi, nata proprio in questi mesi nella Casa.

Zelletta, vedendo Pierpaolo preoccupato e deluso, ha cercato di rassicurarlo dicendogli che loro non sanno quello che succede fuori e, in parte, difendendo Giulio: “Bisogna saper misurare le parole. Si è fatto prendere dall’entusiasmo“. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi cercato di tirare su il morale di Pretelli dicendogli che i loro familiari non sono abituati alle logiche televisive e dei social e che quindi possono risultate inesperti in questo campo. “Nel mondo della televisione non è tutto rose e fiori. Anche i migliori conduttori in Italia che sono amatissimi dal pubblico hanno milioni di haters.” – ha raccontato -“I nostri genitori non sono abituati a questo, non sanno affrontare.”

Zelletta ha poi continuato a parlare con Pretelli, cercando di spendere anche una parola buona per il fratello Giulio: “Ho visto che è un bravo ragazzo. Spendere una parola per te è motivo d’orgoglio. Fare un’apparizione in tv per fare qualcosa di buono per la sua famiglia”.