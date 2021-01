Pierpaolo Pretelli, il gesto folle per amore di Giulia Salemi al GF VIP

Pierpaolo Pretelli ha preso una decisione folle per dimostrare il suo amore per Giulia Salemi: i fans rivelano i dettagli.

Giorno dopo giorno la relazione tra Pierpoalo Pretelli e Giulia Salemi sembra farsi sempre più seria. Nonostante i dubbi della famiglia di lui e degli altri concorrenti della casa del Grande Fratello VIP, i due sembrano decisi a dimostrare al pubblico italiano il loro grande amore. Pierpaolo sembra essere quello più innamorato tra i due, e la sua ultima decisione ha lasciato i fans (e non solo) senza parole.

Pierpaolo e Giulia Salemi, amore folle dentro la casa del Grande Fratello VIP

Ancora dentro la casa, Pierpaolo ha ufficialmente chiesto alla produzione del reality show di poter “regalare” il suo posto in finale a Giulia. Dopo averlo fatto, Pretelli ha raccontato tutto alla fidanzata e al pubblico che li segue da casa: “Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un seguito, un futuro. Io lo sento che c’è, ma non dipende solo da me” le ha spiegato. E dato il silenzio di lei ha aggiunto: “Non dici nulla?”

La confessione ha lasciato Giulia Salemi senza parole. Non sapendo cosa dire, la ragazza si è limitata ad abbracciare e baciare il fidanzato. In realtà, fanno notare i fans del reality, al momento Giulia sembra essere più vicina alla finale rispetto a Pierpaolo. Lei infatti è al televoto con Stefania Orlando, Adua Del Vesco e Dayane Mello per conquistare il posto da prima finalista, un traguardo che potrebbe raggiungere senza difficoltà visto il forte seguito su cui può contare fuori dalla Casa. Il futuro di Pierpaolo Pretelli, invece, al momento è incerto come quello di tutti gli altri concorrenti, e il ragazzo potrebbe non durare fino a febbraio.