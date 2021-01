Elisa Isoardi, il passato che la perseguita: “Si sono riaperte le ferite”

Al netto delle apparenze, Elisa Isoardi sta attraversando un periodo tutt’altro che roseo. Il suo ultimo post su Instagram è intriso di tristezza e nostalgia.

“Si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate”: dopo tanti post all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, Elisa Isoardi affida questo triste messaggio alla sua pagina Instagram. L’ex concorrente di Ballando con le stelle e dolce metà di Matteo Salvini racconta che “ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate ed invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore”. A chi o cosa si riferisce esattamente Elisa Isoardi? E chi è il vero destinatario del suo messaggio?

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Elisa Isoardi tra dolore e speranza

Elisa Isoardi non rivela molto di più circa le “ferite” che continuano a farla soffrire. Non fa nomi, non indica date, non cita località. Evidentemente parla a buon intenditore e preferisce non scendere troppo nei dettagli. Al di là di tutto, però, il suo post si conclude con una nota di positività, fiducia e ottimismo: “La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza”, scrive la Nostra. Eccola quindi: “Pronta per uscire”.

Leggi anche –> Elisa Isoardi, selfie da appena sveglia: è davvero lei?

Non a caso il post in questione è seguito dagli hashtag #tu #sicresce #avanti #solocosebelle #consapevolezza. Il messaggio della conduttrice, che attualmente non è alla guida di nessun programma ma spesso è ospite in varie trasmissioni, è stato immediatamente sommerso di like e commenti di appoggio e stima da parte dei suoi tanti fan e followers.

Leggi anche –> Elisa Isoardi alimenta le fantasie dei fan: “Sul divano… solo cose belle”