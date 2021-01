Elena Morali, incidente hot: Luigi Favoloso spunta nudo alle spalle

Sulle Instagram Stories dell’ex Pupa Elena Morali, un nuovo incidente hot: Luigi Favoloso spunta nudo alle spalle.

La strana coppia dello spettacolo composta da Elena Morali e Luigi Favoloso ne ha combinata un’altra: probabilmente non vi è stato nulla di volontario, ma pochi minuti fa, per un breve lasso di tempo, sulle Instagram Stories di lei è apparso lui nudo. Nulla rispetto a quanto avvenuto a luglio, forse. Ma comunque si è rischiato di nuovo di fare clamore.

Come si ricorderà, infatti, nel luglio scorso l’ex di Nina Moric e l’ex compagna di Scintilla ne hanno fatta un’altra simile durante le vacanze sul lago di Iseo. Sempre sulle Instagram Stories dell’ex Pupa è apparso un nudo integrale di lui. Con grande clamore per le centinaia di migliaia di follower che la seguono.

Luigi Favoloso nudo tra le Stories di Elena Morali

Lo scorso anno, era emersa l’intenzione dei due di convolare a nozze, ma i piani erano stati rovinati dalla pandemia Coronavirus. Lui però aveva chiarito che si sarebbe sposato in chiesa soltanto se lei si fosse sottoposta a intervento chirurgico per “riappropriarsi” della verginità: “Sposerò Elena solo se tornerà vergine. Vorrei che fosse così, mi piacerebbe molto vivere le nozze in chiesa”.

“Sono un fervente credente e sarebbe molto bello. Anche la prima notte insieme a letto, come se lei fosse illibata, sarebbe magnifico”, aveva ancora detto Favoloso. Era il periodo in cui i due erano tornati da una vacanza in Africa. Invece dalle attuali Stories sembra che la coppia sia in qualche località montana. Dopo che è spuntato il nuovo nudo di Favoloso in tanti lo hanno fatto notare e la Morali è corsa ai ripari cancellando subito la foto.