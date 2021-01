Bonus affitto, pronti 1200 euro: come funziona e a chi spetta

Bonus affitto da 1200 euro, pubblicati i requisiti per il contributo. Stanziati 100 milioni di euro di contributi

Nella legge di bilancio per il 2021 è stato inserito anche il bonus affitto che prevede un risparmio di 1200 euro annui a famiglia sul canone di locazione. Il bonus va a favore di proprietari di immobili che intendono ridurre il canone di locazione. A loro sarà data la possibilità di recuperare il mancato incasso attraverso crediti d’imposta. Applicando uno sconto di 2400 euro all’inquilino, il proprietario riceve poi dallo Stato 1200 euro da utilizzare come credito d’imposta.

Questi che seguono sono i requisiti per ottenere il bonus affitti 2021:

Il bonus affitto si applica ai contratti in essere dal 29 ottobre 2020. Questa è la data in cui il decreto Ristori è stato pubblicata in Gazzetta ufficiale.

L’immobile oggetto del bonus, deve essere ubicato in una zona “ad alta tensione abitativa”.

L’immobile deve essere affittato ad uso abitativo;

L’immobile deve essere utilizzato dal locatario come abitazione principale

Per avere il bonus affitto il proprietario deve fare una richiesta di rinegoziazione del contratto di fitto per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Le modalità in richiesta più precise saranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate. Il fondo previsto per il bonus affitti è di 100 milioni di euro. In tal modo si intende sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Il proprietario può usufruire al massimo di un bonus per sole due abitazioni che ha in locazione.

In sostanza, ogni proprietario può ottener al massimo 2400 euro di credito di imposta attraverso il bonus affitto. Il fondo stanziato dalla legge di bilancio 2021 è di 100 milioni di euro. Ciò vuol dire che le richieste di bonus sarà evase fino ad esaurimento del fondo.

