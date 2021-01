2020 Game, il videogioco gratuito che ripercorre gli eventi dell’ultimo anno

Un talentuoso sviluppatore ha rilasciato gratuitamente ‘2020 Game’, un gioco con cui ripercorrere il 2020 con un pizzico di ironia.

Quando ci si trova a vivere un periodo storico complesso non si può fare a meno di subirne le conseguenze sociali, economiche e psicologiche. Il 2020 è stato un anno disastroso, non solo perché il Covid-19 ha radicalmente cambiato le nostre abitudini di vita e causato una gravissima crisi economica, ma anche perché ci sono stati diversi eventi politici e sociali preoccupanti. Il Paese in cui ci sono state le maggiori problematiche sono stati sicuramente gli Stati Uniti d’America, dove oltre al problema pandemico sono esplose problematiche sociali la cui origine affonda le radici nei decenni.

Salutare lo scorso anno per salutare quello nuovo è un modo per esorcizzare i mesi complessi appena vissuti e augurarsi che quelli a venire siano migliori. L’inizio del 2021 non è stato esattamente positivo, visto che la pandemia è ancora una problema pressante e le difficoltà economiche continuano a peggiorare per gran parte della popolazione. Tuttavia l’arrivo dei vaccini fa sperare che entro la fine di questo anno si possa intravedere la luce infondo al tunnel.

2020 Game, il videogioco che sdrammatizza gli eventi dell’anno appena concluso

In attesa che la situazione migliori è bene sdrammatizzare per non cadere vittime dei contraccolpi psicologici che tali difficoltà possono comportare. Come fare? Probabilmente l’attività più proficua è quella di gettarsi in un progetto personale, qualcosa che ci permetta sia di impiegare il tempo sia di portare avanti o dare forma ad un desiderio. Questo è esattamente ciò che ha fatto il talentuoso Max Garkaviyy.

Il giovane sviluppatore ha passato gli ultimi 6 mesi a mettere a punto un piccolo progetto: un videogioco platform 2D con il quale ripercorrere con un pizzico di ironia gli eventi che ci hanno travolti. Succede così che il crollo azionario in borsa diventa una pioggia di azioni da schivare e che le parole tipiche di una chat durante la quarantena (“Mi senti?” “Come Stai”) diventino le nuvole attraverso le quali è possibile evitare il contagio dal Covid-19.

Il tutto si conclude con l’arrivo del vaccino, strumento attraverso il quale è possibile distruggere i virus e concludere l’anno. Alla fine lo sviluppatore espone il proprio augurio per un 2021 migliore, senza dimenticarsi della vena ironica che caratterizza tutta la produzione (ma questo lo lasciamo scoprire a voi). Il videogioco, intitolato “2020 Game”, è gratuito ed è possibile giocarci sul web.