Temptation Island, l’annuncio di Alberto e Speranza spiazza tutti

Dopo Temptation Island le strade di Speranza e Alberto si sono separate, ma lui non ha mollato ed è riuscito a riconquistare la sua storica dolce metà.

La notizia è arrivata all’improvviso, e rappresenta un vero e proprio colpo di scena, ma per quanto incredibile è assolutamente vera. Alberto e Speranza di Temptation Island si sposano. Sembrava impossibile dopo le traversie vissute dalla coppia nell’ultima edizione del reality, ma tant’è.

La coppia di Temptation dal tradimento all’altare

Alberto e Speranza erano entrati da fidanzati (e da ben 16 anni!) nell’ultima edizione di Temptation Island, e ne erano usciti separati. Il motivo? Principalmente il tradimento di lui con la tentatrice Nunzia, con cui poi si è visto anche fuori dal programma, mentre voleva riconquistare anche Speranza. Insomma, un triangolo amoroso complesso e controverso, ma che ora sembra aver finalmente trovato un perfetto finale.

Se all’inizio Speranza dava poche possibilità di rappacificamento con Alberto, dopo un lungo corteggiamento è arrivata la proposta di matrimonio a cui lei ha risposto con un convinto “sì”. Evidentemente è riuscita a mettere ordine nei suoi pensieri e nei suoi sentimenti, decidendo infine di concedergli un’altra possibilità.

Pare che tutto sia avvenuto a sorpresa. Speranza è arrivata in un posto magico addobbato appositamente per lei, con Alberto ad attenderla alla fine di un percorso pieno di luci. Qui lui le ha fatto una romantica dichiarazione d’amore e alla fine si è inginocchiato, tirando fuori l’anello. Come in una favola, dunque, o quasi. E vissero felici e contenti?

