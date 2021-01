Temptation Island, cosa è successo tra Speranza ed Alberto adesso

Una ex coppia di Temptation Island, quella formata da Speranza Capasso ed Alberto Maritato, sta facendo parlare di sé dopo la rottura.

Grosse novità dopo Temptation Island 8 per una coppia di allora. Si sta infatti molto parlando di Speranza Capasso ed Alberto Maritato. In tanti si aspettavano una bella notizia, dal momento che i due hanno alle proprie spalle un fidanzamento durato ben 16 anni. La partecipazione al noto reality di Canale 5 era giunta per fare fronte ad una crisi di coppia e per cercare di superare un appiattimento e delle incomprensioni con un importante step nel loro rapporto.

Però sia lei che lui non avevano una volontà convergente. Anzi, Maritato ha anche ceduto alle avances della tentatrice Nunzia Taglialatela. Cosa che ha fatto arrabbiare molti telespettatori nei mesi scorsi e che ha portato in tanti fra loro a consigliare a Speranza di cercare la felicità con qualcun altro capace di dimostrarle vero amore. Maritato si era scambiato un bacio profondo con la Taglialatela e ciò sembrava essere la pietra tombale sul lungo amore fino a quel momento in corso con Speranza. Tanto è vero che Alberto, in un falò di confronto, si era detto stufo di quel fidanzamento.

Temptation Island, Speranza respinge definitivamente Alberto

Subito dopo, Speranza aveva ricevuto solidarietà proprio da Nunzia Taglialatela, che con Alberto Maritato non ha approfondito niente più. Ed Ecco che ora giunge una novità importante, con l’uomo che ha evidentemente avuto modo di riflettere su tanti aspetti e che ora si è riavvicinato alla sua Speranza.

È di qualche giorno fa un post social costituito da un lungo ed affettuoso messaggio nei confronti della ragazza. Ma attenzione, perché non c’è affatto un lieto fine. Infatti la Capasso ha respinto questo tentativo di Alberto. Che da par suo ha confermato ad un suo follower come ad oggi non ci siano i presupposti per ricominciare. E forse la cosa non accadrà mai più.