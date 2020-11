Temptation Island, parla Speranza: “Alberto sta provando a riconquistarmi”

Si torna a parlare di Temptation Island. Speranza Capasso ha parlato dell’ex Alberto Maritato. È possibile un ritorno di fiamma?

La storia che abbiamo conosciuto a Temptation Island di Speranza Capasso e Alberto Maritato potrebbe non essere giunta al termine. A quanto pare la ragazza ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni, che hanno fatto drizzare le orecchie ai fan. Leggiamo insieme che cosa ha dichiarato Speranza. .

La Capasso è stata ospite a Radio Radio, intervistata da Giada Di Miceli per la trasmissione Non succederà più. La conduttrice ha ripercorso con Speranza le avventure passate da quest’ultima e da Alberto durante il reality delle tentazioni. I due, dopo 16 anni di fidanzamento, sono usciti separati dal programma. A cambiare le carte in tavolo è stata soprattutto la tentatrice Nunzia, che ha rubato un bacio ad Alberto all’interno del villaggio.

Anche Nunzia ha avuto modo di parlare, portando alla luce dettagli interessanti. Secondo quanto emerso dai racconti, Alberto, in seguito al programma, ha cominciato a sentirsi con la tentatrice. Quest’ultima però pare abbia scoperto che il ragazzo stava illudendo sia lei che l’ex fidanzata, tentando di fare il doppio gioco. Dopo essere stato smascherato, Alberto ha ricominciato a corteggiare la Capasso, dichiarando di essere ancora innamorato di lei.

“Lui mi ha sempre detto che ha chiamato Nunzia per chiederle come stava. Dopo qualche telefonata si sono visti. Le diceva di voler recuperare il rapporto con me. Tra uno e l’altra io la verità non posso mai saperla. Lei dice che si sono baciati, lui dice che non è stato un vero e proprio bacio. Io non credo a nessuno dei due.” ha raccontato Speranza.

Temptation Island, Speranza è ancora innamorata di Alberto?

Speranza Capasso si è lasciata andare in un’intervista a Radio radio. La ragazza ha parlato alla conduttrice del suo rapporto attuale con Alberto Maritato. Sembrerebbe proprio che tra i due potrebbe scoccare un’altra volta la scintilla, nonostante la fine amara della loro relazione a Temptation Island. “Io a oggi se mi chiama rispondo. Abbiamo un cane insieme, lui viene a casa a vederlo e io non glielo negherò mai. Oggi penso che se lui mi vuole, mi vuole sempre. Non voglio che questi gesti siano dettati dalla situazione. Se sarà si vedrà, il tempo ci darà le giuste risposte”.