Grande Fratello Vip, novità e anticipazioni del 18 Gennaio: tutti i colpi di scena

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è pronta a tenere incollati gli spettatori al televisore. Ecco a voi alcune succose anticipazioni.

L’appuntamento di oggi, lunedì 18 Gennaio 2021, con il Grande Fratello Vip è confermato. Tutti gli spettatori non stanno più nella pelle all’idea di scoprire che cosa avranno in serbo per noi i vipponi della Casa più spiata d’Italia. Quali colpi di scena terranno il pubblico irrimediabilmente incollato al televisore? Scopriamo insieme qualche succosissima anticipazione in merito all’episodio che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Durante la puntata di oggi ci sarà davvero moltissima carne al fuoco. La patata bollente della serata sarà senza dubbio l’annuncio del primo dei finalisti. Proprio così, oggi uno dei vip sarà finalmente proclamato finalista ufficiale della quinta edizione del GFV. A decidere il nome del fortunato ci penserà, ovviamente, il pubblico, e lo farà tramite televoto. Quale concorrente verrà scelto dai telespettatori e volerà definitivamente in finale? Sono tutti curiosi di scoprirlo.

Un altro argomento scottante sarà senza dubbio quello della eliminazione. Durante la puntata di oggi sarà una concorrente femmina ad abbandonare la Casa del reality più seguito d’Italia. Le tre candidate a lasciare il GFV sono Dayane, Stefania, Carlotta, e Cecilia. Chi di loro sceglierà il pubblico tramite televoto? Quale delle quattro vippone dovrà ritornare a casa e rinunciare per sempre alla vittoria?

Grande Fratello Vip: ospiti e anticipazioni del 18 Gennaio 2021

Durante la puntata di stasera, lunedì 18 Gennaio 2021, ne vedremo davvero delle belle al Grande Fratello Vip. Secondo le anticipazioni, i concorrenti non mancheranno a chiarire una volta per tutte la questione della crisi vissuta da Maria Teresa Ruta, che ha lasciato tutti i vip decisamente allibiti. L’ospite d’onore sarà invece niente meno che Andrea Pucci. Il comico incontrerà i concorrenti e coglierà l’occasione per scambiare con loro qualche parola. Sono dunque tutti sulle spine all’idea di scoprire finalmente tutto ciò che avrà in serbo per noi stasera il reality di Alfonso Signorini.