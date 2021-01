Grande Fratello Vip, Grabriele Parpiglia: confessione choc su Dayane Mello

Il Grande Fratello Vip e i suoi concorrenti tornano ad essere sulla bocca di tutti dopo alcune rivelazioni di Gabriele Parpiglia.

Confessioni succosissime e nuovissimi retroscena. Sono queste le rivelazioni portate a galla dal Gabriele Parpiglia.

I fatti sono emersi nella nuova puntata di Casa Chi pubblicata su Instagram. Il giornalista non si è di certo trattenuto e ha svelato dei fatti molto interessanti sul Grande Fratello Vip e su alcuni concorrenti. Scopriamo di cosa si tratta.

Grande Fratello Vip: nuovi gossip sui concorrenti

Parpiglia ha svelato molti retroscena come quello che vede protagonista Ludovica Frasca. In base a quanto dice il giornalista, la ragazza sarebbe stata una potenziale concorrente e i produttori l’avrebbero anche contattata. Il suo rifiuto è stato causato da questioni di cuore dato che è volata oltreoceano per andare dal CEO Frank Faricy, il suo nuovo amore.

L’uomo ha anche raccontato che Dayane Mello sarebbe interessata a un persona fuori dalla casa. L’identità di quest’ultima non è per niente segreta, anzi, si tratterebbe di Allegra. La ragazza sarebbe un’amica intima di Carlo Beretta che aveva avuto una relazioni con la Mello tempo fa.

Ovviamente le news non finiscono qui perché si è parlato anche di Natalia Paragoni. Quest’ultima si trova già al centro di una polemica per un flirt con un ragazzo a Capri, ma adesso è di nuovo sotto i riflettori a causa di un episodio poco gradito da Andrea Zelletta.

L’uomo non ha visto di buon occhio la visita a Santo Domingo della Paragoni a Marco Cartasegna. Parpiglia aggiunge anche che: “Il chiacchiericcio prevede anche un’altra persona con la quale Natalia ha parlato soltanto una sera. Non si capisce se sia successo qualcosa o meno, pare di no. L’altra persona in questione è Marco Cartasegna. I due (…) si sono visti da soli perché Natalia è andata a visitare la sede dove lavora Cartasegna. Quella sera Marco pare abbia fatto dei discorsi strani a Natalia che non sono piaciuti a Zelletta perché erano discorsi del tipo ‘Molla quel mondo lì prendi l’università‘ “. Sicuramente un incontro tra i due non sarebbe per nulla pacifico.