Elisabetta Gregoraci dichiara il suo amore, ma stavolta non è un uomo

Elisabetta Gregoraci è strafelice di poter festeggiare il compleanno della sua nipotina Ginevra e lo fa pubblicando meravigliose foto su Instagram.

Elisabetta Gregoraci ha appena condiviso una serie di tenerissimi scatti con la nipotina Ginevra che oggi compie 5 anni. Ai follower non è sfuggito che la showgirl si mostra al mare in microscopici bikini, mettendo in risalto le sue grazie e il suo fisico da ragazzina. Ecco dunque una “carrellata” di varie estati trascorse insieme alla piccola Ginevra, figlia della sorella Marzia, a suo figlio Nathan Falco e ad altri familiari.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’amore di zia Elisabetta Gregoraci

“Auguri piccola peste 💓5 anni di te .. Ginevra del mio cuore 💓 @marziagregoraci .. rimetto la foto che non so per quale motivo è sparita dal mio Instagram”: così scrive Elisabetta Gregoraci nel suo ultimo post sul social network, dove appare appare in gran forma, col suo fisico snello e asciutto e il suo vertiginoso décolleté. Il suo pubblico virtuale ha decisamente apprezzato, a giudicare dalla valanga di like, condivisioni e commenti entusiastici.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci e Briatore di nuovo insieme dopo le vacanze a Dubai

Per il resto, come tutti ben sanno Elisabetta Gregoraci da oltre un mese non è più concorrente del Grande Fratello Vip 5. La soubrette calabrese ha lasciato la Casa più spiata d’Italia dopo una lunga e piuttosto burrascosa permanenza per poter finalmente riabbracciare il figlio Nathan Falco e riprendersi la sua normalità. Nelle ultime ore, però, la 40enne ex signora Briatore è finita di nuovo nei pensieri di Pierpaolo Pretelli, con cui aveva instaurato un’amicizia speciale. Ne sentiremo ancora parlare…

Leggi anche –> GF Vip, scoppia il caos: Elisabetta Gregoraci ha diffidato la Salemi?