Elisabetta Gregoraci e Briatore di nuovo insieme dopo le vacanze a Dubai

Elisabetta Gregoraci e Briatore potrebbero essere tornati di nuovo insieme dopo il periodo di vacanza trascorso a Dubai in compagnia del figlio.

Sono finite le vacanze per Flavio Briatore e l’ex compagna Elisabetta Gregoraci. La ex coppi ha trascorso le festività natalizie a Dubai, in compagnia del figlio Nathan Falco. Sembra che in questo breve periodo i due siano riusciti a ritrovare l’armonia persa con la fine della relazione.

Gregoraci e Briatore, ci sarà un ritorno di fiamma?

Tornata a Montecarlo, Elisabetta ha pubblicato su Instagram una fotografia in compagnia del figlio, scrivendo: “Io&Te. Anche se sono rientrata mi andava di condividere questa foto con voi che a me piace molto insieme a Nathan! Buona domenica”. Anche Flavio Briatore ha utilizzato Instagram per annunciare ai followers il suo ritorno a Montecarlo: “Si torna a casa”, ha scritto l’imprenditore. E la Gregoraci ha commentato il post dell’ex compagno: “Brava la fotografa”, come a sottolineare la sua presenza insieme a lui.

Insomma, pare che tra i due sia tornata ad esserci una particolare complicità e armonia. Rivedendoli di nuovo insieme, in compagnia del figlio come una famiglia “normale”, i followers sperano in un ritorno di fiamma. Nessuno dei due diretti interessati ha ancora commentato il nuovo gossip, ed è molto probabile che si tratti di una semplice convivenza tra ex.