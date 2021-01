Campania, De Luca e il vaccino delle polemiche: arriva il richiamo

Vincenzo De Luca fa il secondo vaccino al Cotugno di Napoli: il governatore della Campania adesso è immune al Covid

Vincenzo De Luca ora è immune dal Covi-19-. E’ il primo politico italiano. Il governatore della Campania completa, in tal modo, la procedura di vaccinazione che tante polemiche aveva scatenato alcune settimane fa. Il presidente della Regione Campania si era presentato senza essere nell’elenco del personale sanitario da vaccinare durante uno dei primi giorni di vaccinazioni. Le polemiche scattarono immediate. Alcuni politici hanno fatto notare che il Governo aveva reso noto alle forze istituzionali l’intenzione di vaccinarsi dopo i sanitari e le persone più fragili. Il governatore campano non ha rispettato questo orientamento giustificando il gesto con l’esempio che, secondo lui, andava dato alla popolazione della Regione Campania. Durissimo fu l’attacco del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

De Luca e il vaccino delle polemiche: il governatore completa il processo

Tra i due non scorre buon sangue e il Primo Cittadino partenopeo non si è fatto sfuggire l’occasione per scatenare la polemica: “Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del Presidente De Luca – affermò il Sindaco di Napoli all’indomani della somministrazione effettuata a De Luca – che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani delle Rsa. La salute del Presidente De Luca viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa”.

Un attacco forte al quale fece eco anche qualche altro rappresentante delle istituzioni. In imbarazzo la componente del pd del governo. De Luca fa parte del Partito Democratico ma non è la prima volta che agisce per conto proprio andando oltre la linea del Governo, nonostante sia presente il suo partito. Intanto oggi ha portato a termine la sua personale immunizzazione.

