Lutto nella musica: Phil Spector muore in carcere di Covid

Il produttore discografico Phil Spector – sua anche la celebre Let It Be dei Beatles – è deceduto per complicanze da Covid.

Se ne è andato ieri a 81 anni Phil Spector, produttore discografico statunitense famoso per aver lanciato, tra le altre canzoni, Let It Be dei Beatles. L’artista è deceduto per complicanze legate al Covid mentre stava scontando una condanna da 19 anni all’ergastolo per l’assassinio di Lara Clarkson.

La triste fine di Phil Spector

Phil Spector, nato il 26 dicembre 1939 a New York, produttore discografico tra i più importanti nella storia del rock e del pop, da oltre dieci anni era in prigione per aver aver ucciso la modella Lana Clarkson nel 2003. Personaggio ammiratissimo e celebrato fino all’omicidio, era stato tra i primi a rendere i produttori delle figure centrali nella composizione dei dischi, lavorando a partire dagli anni ’60 con alcuni dei più famosi cantanti e gruppi soul americani, come le Ronettes, e poi con i Beatles, per cui come accennato produsse il disco Let It Be. Produsse il suo primo successo quando era ancora al liceo, To Know Him is to Love Him, e legò il suo nome ad altri brani classici come Be my baby e Unchained melody. Tra le altre cose, Spector sviluppò l’idea del “Wall of Sound”, che introdusse nel pop i suoni imponenti delle orchestre.

Per quanto riguarda la sua vicenda giudiziaria, Spector sostenne sempre che quello di Clarkson fosse stato un “suicidio accidentale”. La modella fu trovata morta nella casa di Spector a Los Angeles, uccisa da un colpo di pistola in testa. Fu condannato a 19 anni nel 2009, dopo due processi.

