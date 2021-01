Lutto nel mondo della musica, morta la cantante Noris De Stefani

By

Dopo una lunga battaglia con il male che l’affliggeva, la cantante Noris De Stefani si è spenta nelle scorse ore.

La notizia della tragica scomparsa della cantante Noris De Stefani è giunta nelle scorse ore ed è stata riportata da Il Resto del Carlino. Proprio dalla testata scopriamo che l’artista soffriva da tempo di problemi polmonari per i quali era stata ricoverata in periodo di Natale all’ospedale di Pesaro. La cantante originaria di Pantano (Pesaro) era stata poi trasferita al nosocomio di Urbino ed infine, a causa dell’emergenza Covid, a Fossombrone dove è deceduta ieri sera.

Nell’ultimo periodo della sua vita, Noris si era trasferita in casa della sorella Giovanna, dove conviveva anche con la cugina. L’artista, infatti, non ha mai avuto figli e nell’ultimo periodo si era ritrovata sola a lottare con i problemi di salute che l’affliggevano. Il trasferimento a casa della sorella le ha permesso, dunque, di vivere quest’ultimo periodo della sua vita in compagnia di persone che l’amavano e le potevano dare una mano.

Chi era Noris De Stefani

Nata a Pantano, provincia di Pesaro, il 7 dicembre 1938, aveva da poco compiuto 83 anni. Dotata di una gran voce, Noris debutta giovanissima, a 16 anni, al Teatro Rossini di Pesaro, ottenendo immediatamente un gran riscontro di pubblico e critica. L’anno successivo le viene offerta la possibilità di incidete il primo 45 giri dalla Combo Record.

Il primo album arriva qualche anno più tardi (nel ’66) sempre per la stessa etichetta. In totale registra sei dischi, l’ultimo dei quali nel 1990. Nel 1999, a 60 anni, pubblica un’autobiografia intitolata ‘Una cantante giramondo si racconta’. La sua attività principale, però, è stata quella di interprete e fino a che ci è riuscita si è esibita in varie serate con il solo accompagnamento del maestro Max Onorari al pianoforte.

