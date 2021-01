Lapo Elkann, chi è la sorella Ginevra: regista e produttrice, la sua storia

Ginevra Elkann, tutto quello che sappiamo sulla vita privata della sorella di Lapo Elkann. La nipote di Gianni Agnelli lavora come regista e produttrice cinematografica a Torino.

Ginevra Elkann, nata a Londra il 24 settembre 1979, è figlia di Margherita Agnelli e Alain Elkann, nonché nipote di Gianni Agnelli e sorella di John e Lapo Elkann. Oggi Ginevra lavora come produttrice cinematografica italiana, vivendo tra Roma e Torino.

Ginevra Elkann: carriera cinematografica

Ginevra Elkann è nata a Londra, ma è cresciuta viaggiando spesso tra l’Inghilterra, la Francia e il Brasile. Dopo essersi laureata all’Università Americana di Parigi Ginevra ha conseguito un Master in Regia Cinematografica alla London Film School, dove ha realizzato il progetto di tesi “Vado a messa”, un cortometraggio della durata di 9 minuti proiettato alla 62ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Terminati gli studi, è iniziata per lei una carriera di successo: la sorella Elkann ha lavorato per Knopf Publishing di New York e Miramax a Londra, producendo diversi cortometraggi. È stata anche assistente alla regia di Bernardo Bertolucci per il film “L’assedio” del 1998 e assistente video di Anthony Minghella per il film “Il talento di Mr. Ripley” del 1999.

Nel 2009 ha fondato la casa di produzione Caspian Films, con cui ha prodotto e realizzato il lungometraggio “Frontier Blues” del regista iraniano Babak Jalali. Da marzo 2006 Ginevra Elkann è Presidente della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino, e da giugno 2008 è membro del Comité d’Acquistion e Comité Executif della Fondation Cartier di Parigi. Nel 2012, insieme a Francesco Melzi d’Eril, Luigi Musini e Lorenzo Mieli Ginevra ha fondato la casa di distribuzione cinematografica Good Films. Nel 2019 ha realizzato il suo primo lungometraggio come regista, intitolato “Magari”.