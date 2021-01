Lazio, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

Negli ultimi anni la Lazio ha saputo valorizzare i giovani grazie all’asse con la Salernitana: ecco i calciatori in prestito

L’asse Lazio-Salernitana è stato molto utile per il club di Lotito: tanti giocatori sono stati valorizzati alla grande in Serie B prima del salto nel calcio che conta. Attualmente sono diversi i calciatori, di proprietà del club biancoceleste, che si trovano in cadetteria: da Dziczek, Andrè Anderson, Cedric Gondo, Lombardi, Tiago Casasola, Karo, Cicerelli e Adamonis. Veri e propri scambi interessanti per provare così alla valorizzazione del giovane calciatore, e non solo. Nelle prossime ore potrebbero anche aggregarsi anche altri due giocatori della Lazio, Durmisi e Kiyine: per quest’ultimo sarebbe un gradito ritorno.

Lazio, da Lukaku a Jony: la situazione prestiti

Inoltre, in Serie B ci sono anche il centrocampista del Pescara, Fabio Maistro, e l’attaccante del Pisa Simone Palombi, mentre all’Osasuna è volato in prestito Jony. Cessione a titolo temporaneo anche per il fratello di Romelu Lukaku, Jordan, che è tornato in patria per il momento al Royal Antwerp.