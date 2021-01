Giulia Salemi, interviene la mamma: parole forti su Pierpaolo Pretelli

La coppia Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli sembra piacere proprio a tutti. Ma che ne pensa Fariba Therani, che è la madre di lei?

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli l’affinità è più che evidente. Non ci sono dubbi che i due faranno coppia fissa anche una volta che usciranno dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. E su questo loro profondo rapporto, fatto di effusioni, di sguardi complici e di tenerezze che ogni giorno avvengono davanti agli occhi dei telespettatori.

Leggi anche –> GF Vip, scoppia il caos: Elisabetta Gregoraci ha diffidato la Salemi?

Ed a benedire la coppia ci pensa Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi. In una intervista concessa a ‘Chi’, il cui direttore è proprio Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 2020, mamma Fariba ritiene che sua figlia, a 27 anni, ha ormai la maturità giusta per potere concentrarsi su di un rapporto di coppia serio e che possa durare per tutta la vita. “Anche se a volte ragiona ancora di istinto, come se fosse ancora una adolescente. E lascia che il suo cuore prevalga sulla ragione. Non so se con Pierpaolo Pretelli ci sia vero amore, ma a me sembra comunque molto spensierata e felice accanto a lui”.

Leggi anche –> Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: “Lei ha un fidanzato fuori”

Giulia Salemi, la mamma tifa per Pierpaolo Pretelli: “Il loro percorso è simile”

La Tehrani, che è originaria dell’Iran ed i cui tratti somatici esotici ed eleganti sono ben visibili in sua figlia, si mostra fiduciosa. Pretelli sembra presentare molte affinità con Giulia e quindi il rischio che tutto possa concludersi con un epilogo deludente pare improbabile. “Hanno gli stessi sogni ed un passato più o meno simile.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hot sotto le lenzuola, il GF Vip censura

Dal canto suo Pierpaolo Pretelli ha a lungo corteggiato Elisabetta Gregoraci e poi è avvenuta anche l’incursione di Ariadna Romero. “Lui è normale che abbia provato un pò di emotività trovandosi in questa situazione”, afferma Fariba. “Quando tornerà nella vita reale di tutti i giorni, alla lontana dalle telecamere, Pretelli saprà scegliere il meglio per sé stesso. E credo anche per mia figlia”.