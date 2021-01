Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono protagoniste con il nuovo singolo presentato “Pezzi di cuore”: la rivelazione sul loro litigio

Da una parte Emma Marrone, dall’altra Alessandra Amoroso: le due vincitrici della di Amici in edizioni diverse hanno coronato il loro sogno di presentare il nuovo singolo “Pezzo di cuore”. In passato ci sarebbe stato anche un presunto screzio tra di loro con le due si sono rivelate da sempre amiche. Ci sarebbero state diverse indiscrezioni che le vedevano rivali anche fuori dal palco, ma Emma aveva svelato infuriata lo scorso marzo: “Penso di esser stata chiara: io e Alessandra siamo amiche. Non servono a nulla tutte queste put…ate che inventano! Abbiamo rimandato le dirette perché lei. In questo preciso momento, vuole mantenere una certa riservatezza, com’è giusto che sia”. Nulla di vero.

Emma e Alessandra Amoroso litigio, la falsità

Il litigio tra le due protagoniste del panorama italiano, e non solo, non è mai esistito: Emma ed Alessandra sono davvero amiche da tanto tempo e proprio ad inizio 2021 hanno esaudito, inoltre, il loro sogno di aver collaborato con il nuovo singolo “Pezzo di cuore”. Il loro obiettivo è quello di continuare ad allietare il pubblico e i loro fans con le loro canzoni che fanno sognare un po’ tutti. Amiche da sempre con un saluto agli invidiosi.