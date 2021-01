La vita privata di Edwige Fenech, perché è finito il matrimonio con Luciano Martino: cosa è successo, l’amore e l’addio.

Sicuramente è stata l’icona sexy per eccellenza della commedia italiana: stiamo parlando di Edwige Fenech, che con Barbara Bouchet e Gloria Guida e altre ha fatto la storia del cinema italiano di quegli anni. L’attrice ha avuto un solo matrimonio alle spalle, quello con il produttore Luciano Martino, scomparso nel 1993.

La coppia è stata insieme praticamente per tutto il corso degli anni Settanta, in particolare si sono sposati nel 1971 e si sono separati nel 1979. Classe 1933, dunque, Luciano Martino era al momento delle nozze con la bella attrice della commedia sexy italiana di molti anni più grande di lei. Peraltro la donna era appena diventata mamma di Edwin.

Cosa è successo tra Edwige Fenech e Luciano Martino: il loro amore e l’addio

L’unico figlio dell’attrice non è però figlio di Luciano Martino e non si è mai scoperta o è stata resa pubblica la paternità del giovane. Fratello di Sergio Martino, noto regista, il produttore cinematografico raccontò in un’intervista parlando dell’ex moglie: “Secondo me, è stata una grande attrice da commedia. Era perfetta per la commedia. A parte la sua bellezza statuaria, aveva un viso simpatico: non era una donna distante. Subito la gente si riconosceva in lei. Un viso simpatico, non è mai un viso che intimidisce”.

La coppia – nonostante la separazione avvenuta alla fine degli anni Settanta – ha dimostrato comunque di poter mantenere un legame. Lui ha raccontato: “Ormai l’ho persa di vista. Siamo amici, molto amici, ma facciamo cose completamente diverse”. Al decesso di Luciano Martino, l’attrice lo ha ricordato con grandissima emozione: “Ci siamo voluti tanto bene, è una vita di rispetto che se ne è andata oggi. Siamo stati uniti, quanto è stato parte della mia vita. Sono talmente addolorata che mi è difficile parlare ora di lui”.