Simona Sala, chi è: tutto sul direttore del Giornale Radio Rai e Radio1

Simona Sala è direttore di testata Rai del Giornale Radio e Radio Uno. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Simona Sala è una delle colonne portanti della Rai. La nota giornalista ha alle spalle una lunga e brillante carriera nell’emittente pubblica, culminata con la designazione a un incarico di grande prestigio e responsabilità. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Simona Sala

Simona Sala è nata a Roma il 13 novembre 1960. Laureata in Storia e filosofia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 110/110 e lode, con una tesi dal titolo Il mito di Masaniello nel Risorgimento: come nasce un eroe, ha collaborato con le cattedre di filosofia morale, storia moderna e storia dei partiti politici. Già durante gli anni dell’università aveva collaborato con la carta stampata (La Repubblica, Specchio Economico, Pagine), con il teatro (ideazione immagini per il regista Krzysztof Zanussi) e realizzato come regista documentari industriali e sull’agricoltura biologica.

A 20 anni Simona Sala ha iniziato a collaborare con la Rai. Dopo i primi contratti come impiegata di concetto, è stata programmista regista, autrice testi, pubblicista (Tg2, Rai 2 e le rubriche culturali della nascente terza rete con interviste, tra gli altri, a Natalia Ginzburg e Primo Levi). Nel 1993, dopo 13 anni di contratti a tempo determinato, ha fatto causa all’azienda, che l’ha poi assunta come giornalista professionista a tempo indeterminato.

Dal 1988 al 2007 Simona Sala ha lavorato per la testata dei servizi parlamentari. E’ diventata giornalista parlamentare e inviata. Oltre a servizi e inchieste sulla politica italiana ed europea ha condotto le dirette da Senato e Camera, Tribune politiche, Tg e la rubrica Sette giorni Parlamento inventando una conduzione itinerante. Ha inoltre realizzato per il Parlamento vari documentari istituzionali sulla storia e il funzionamento delle Camere e sull’Arte a Montecitorio.

Per il TG di Rai 1 ha seguito l’attività del Quirinale con servizi quotidiani e dirette televisive sui più significativi interventi del Capo dello Stato in Italia e nel mondo, dal Quirinale a Strasburgo, dagli Stati Uniti all’Africa. Dal 2007 per il Tg1 e ancor prima, dal 1988, per i Servizi Parlamentari Rai è stata telecronista di grandi eventi nazionali e internazionali. Tra questi ha condotto gli speciali sui viaggi di Papa Francesco in Myanmar e Bangladesh, le reciproche visite tra Pontefici e Presidenti della Repubblica in Vaticano e al Quirinale, il G7 di Taormina, la parata ai fori imperiali per la festa della Repubblica, oltre a seguire l’elezione dei presidenti della Repubblica Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella, le consultazioni e la nascita di molti governi dal primo Amato agli ultimi presieduti da Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte.

Da inviata Simona Sala si è occupata delle riunioni del Fondo Monetario Internazionale e del Consiglio europeo, seguendo da vicino i lavori del Parlamento europeo di Bruxelles-Strasburgo e della Commissione europea guidata da Romano Prodi, così come le tappe principali dell’Unione europea, l’entrata dell’Italia nell’Euro, il Trattato per la Costituzione e il suo respingimento, l’allargamento all’Est. Ha firmato reportage da paesi europei e del Nord Africa, in Medio-Oriente, Cina e Russia con particolare attenzione al mondo del lavoro, del welfare, delle donne e delle relazioni internazionali.

Dal 13 dicembre 2018 vicedirettrice del TG1, il 15 maggio 2020 Simona Sala è diventata la prima donna a dirigere la principale rete e testata radiofonica del servizio pubblico dopo oltre 90 anni di storia, assumendo sia la direzione di Radio 1 e Radio 1 Sport sia, in qualità di direttrice del Giornale Radio Rai, quella di GR Parlamento.

