Caterina Varvello: chi è la giornalista e inviata Rai, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Caterina Varvello: chi è la giornalista e inviata Rai, autrice anche del programma Italia Sì in onda sul Raiuno.

Laureata in filosofia nel 1999 a Milano, Caterina Varvello inizia la sua carriera su Raidue nel 2001 quando è redattrice di Scherzi d’Amore condotto da Federica Panicucci. Successivamente ricopre lo stesso ruolo per il Tgcom24.

L’esperienza dura oltre due anni, poi nell’estate del 2005 passa per un breve periodo a Sky. Torna quindi a Mediaset, dove passa i successivi cinque anni di carriera.

Chi è l’autrice televisiva Caterina Varvello

Prima è responsabile sezione gossip del Tgcom24, quindi redattrice di Sport Mediaset. Cura quindi per il sito del Corriere.it una breve rubrica di cucina, ma l’esperienza dura pochissimo: inizia infatti a collaborare per Menu di Benedetta, il programma condotto da Benedetta Parodi e in onda su La7. Il loro rapporto di collaborazione dura per tre stagioni, poi le due si ritrovano qualche anno dopo per Pronto e Postato, programma condotto da Benedetta Parodi, del quale Caterina Varvello è autrice e che va in onda su Real Time.

Nel frattempo, la giornalista è collaboratrice della sezione Spy del mensile Vanity fair, collaborazione che va avanti per oltre 13 anni. Inoltre, è redattrice del settimanale Nuovo. Passa infine in Rai dove è autrice di Domenica In e successivamente di In viaggio con lei, condotto da Francesca Fialdini e Angela Rafanelli, in onda su Rai3. Da settembre 2018, è autrice di Italia Sì, dove ricopre anche il ruolo di inviata.